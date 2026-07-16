Es begann mit einer alten Telefonzelle: Chemnitzer "Bücherhelden" feiern dritten Geburtstag

Chemnitz - Was im Juli vor drei Jahren mit einer alten Telefonzelle startete, ist mittlerweile Engagement in der Stadt Chemnitz - für Lesekultur, Sprache und Kinder.

Liv (23, l.) und Friederike (25) schauen am Bücherschrank nach Literatur. © Petra Hornig

Vor drei Jahren stellte Linguistin Ursa Rüffer (45) mit Unterstützung von Freundinnen einen Bücherschrank, gebaut aus einer Telefonzelle, an der Weststraße 49 vor dem Biomarkt auf. "Wir wollen sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu Literatur haben", sagt Rüffer.

Täglich kümmern sich Vereinsmitglieder um den Schrank, räumen auf.

Dabei erleben sie auch kuriose Geschichten: "Freikirchen legen uns fast jeden Tag Bibeln in den Schrank. Die räumen wir immer wieder raus - und die freuen sich wahrscheinlich, dass alle weg sind", erzählt Rüffer lachend.

Nicht immer geht es so harmlos zu. Das Team hat sogar schon Bücherdiebe auf frischer Tat ertappt.