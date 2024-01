Chemnitzer Friedensfahrt mit Familien-Festival und musikalischem Highlight

Chemnitz - Eislaufen und Radfahren werden in Chemnitz mit einem neuen großen Sportfestival gefeiert! Das Eissportzentrum am Küchwald will den Friedensfahrern des European Peace Ride (EPR) 2024 einen rauschenden Empfang bereiten und plant dafür am 15. September ein großes "SattelFest" für kleine und große Sportfans.