13.10.2023 06:36 563 Chemnitzer Küchwald-Bahnhof öffnet nach umfangreicher Sanierung wieder

In den vergangenen Monaten ist am Küchwald-Bahnhof in Chemnitz viel passiert. Zum ersten Mal nach über 40 Jahren wurde der Bahnhof der Parkeisenbahn saniert.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Am Samstag nimmt die Parkeisenbahn Chemnitz ihren frisch sanierten Bahnhof an der Küchwaldwiese offiziell in Betrieb. Die letzten Arbeiten am Feinschliff laufen: Am morgigen Sonnabend wird der Bahnhof eingeweiht. © Uwe Meinhold Mit einem großen Programm wird das neue Gebäude eingeweiht. Die offizielle Übergabe mit geladenen Gästen - Baufirmen, Sponsoren, Unterstützer und Gesellschafter - beginnt 10 Uhr. Danach wird Eröffnung gefeiert und die Fahrten der Parkeisenbahn starten durch den Küchwald. Ab 13 Uhr können sich die Besucher auf ein Bühnenprogramm mit Tanz, Show und Magie freuen. Eine Echtdampfeisenbahn auf 7¼-Spurweite und ein Kinderkarussell laden zum Mitfahren ein. "Der Bahnhof stammt von 1980 und ist nicht mehr zeitgemäß", so Tim Zolkos (43), technischer Geschäftsführer der Parkeisenbahn Chemnitz. Aus diesem Grund war eine Sanierung notwendig. Die Mannschaft der Parkeisenbahn freut sich auf die Fahrgäste. © Uwe Meinhold Max Feldmann (20) wagt einen Blick in einen Spind der neuen Umkleideräume. © Uwe Meinhold Hier das Stellwerk im neu gebauten Bahnhof der Parkeisenbahn. © Uwe Meinhold Tim Zolkos (43), technischer Geschäftsführer der Parkeisenbahn Chemnitz, steht vor dem umgebauten Bahnhof, der am Samstag eingeweiht wird. © Uwe Meinhold Der alte "Pionierbahnhof Freundschaft" in den 80er-Jahren. © Repro: Uwe Meinhold Besonders gelungen seien die Umkleideräume für Jungen und Mädchen, die an das Bahnhofsgebäude angebaut wurden. Auch die Rahmenbedingungen und die technische Ausstattung haben sich verbessert.

Titelfoto: Uwe Meinhold