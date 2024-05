Junge Chemnitzer Firma fertigt Souvenirs mit Köpfchen

Chemnitz - Der Nischel als Souvenir für die eigenen vier Wände? Bei "mein.chemnitz" gibt es ihn seit Ende 2023 in verschiedenen Ausführungen zu kaufen. Doch das ist noch nicht alles. Auch für das diesjährige Hutfestival in Chemnitz haben sich die Macher etwas Besonderes ausgedacht.

Nach dem 3-D-Druck der Büsten werden diese per Hand weiterverarbeitet. Jedes Stück sei damit ein Unikat. © Uwe Meinhold

Die Idee dazu entstand aus einem Zufall heraus. "Wir wollten hobbymäßig basteln und haben 2020 mit flüssigem Kunstharz experimentiert", sagt Stefanie Müller (39) von "mein.chemnitz".

Daraufhin probierte das Paar an der TU Chemnitz verschiedene Druckverfahren aus. "Wir wollten damit einen coolen Nischel bauen. Freunde und Verwandte gaben uns dann den Tipp, diese Skulpturen doch zu verkaufen", so Christian Kanew (41).

Ende 2023 gingen die beiden Kreativen mit einem Online-Shop an den Markt.

Stefanie Müller arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und Christian Kanew ist Unternehmer. "Nach Dienstschluss und an den Wochenenden werkeln wir daran", so Müller. Der Druck einer Büste dauert circa zwölf Stunden. "Der Drucker ist im Dauereinsatz", so Kanew.