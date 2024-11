Chemnitzer Legende wirklich wahr: Wie ein echter Elefant zum "Packesel" wurde

"Mein Vater erzählte, dass er als Kind neben der Werkstatt stand und den Elefanten bestaunte, der dort 1944 regelmäßig vorbeikam, mit einem Karren voll Gemüse von der Markthalle. Sein indischer Dompteur machte mit ihm am Tante-Emma-Laden neben der Sattlerei Rast und kaufte ein Brot, das der Elefant umgehend verspeiste", erzählt Robert Grötzschel. "Dabei schubberte er sich gern an der Dachrinne."

Der Handwerker betreibt die Sattlerei in der Annaberger Straße schon in vierter Generation.

In seiner Werkstatt arbeitet Robert Grötzschel (54) oft an Oldtimern. Dass die Auto Union 1944 Fahrzeugteile per Dickhäuter transportieren ließ, hielten viele Kunden für eine Legende. © Detlev Müller

Grötzschel begab sich auf Spurensuche und hatte Erfolg: In der Annaberger Straße gab es die Schneiderei Emmerling.

"Vor der Werkstatt entstand ein Foto, auf dem der Bruder des Schneidermeisters hinter dem Dompteur Dana Singh Platz genommen hat."

Das Foto befand sich im Familienarchiv von Tanzschulgründer Walter Emmerling (1937-2015), der die Schneiderei selbst bis 1975 betrieben hatte.

So klärte sich auch, wie der Elefant nach Chemnitz kam: Der Zirkus Busch hatte in der Annaberger Straße ein Notquartier aufgeschlagen. Weil an Auftritte in Kriegszeiten nicht zu denken war, verdiente der Elefant sein "Brot" als Zugtier.