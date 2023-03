Chemnitzer Nachwuchs-Paar tanzt bei "Holiday on Ice"

Chemnitz/Zwickau - Für Finja Luisa Maeder (15) aus Chemnitz und Piero Joel Lopez Moreno (17) aus Limbach-Oberfrohna geht ein Traum in Erfüllung. Das junge Eislaufpaar des Chemnitzer EC darf bei der "Holiday on Ice"-Premiere am 22. März in Zwickau auflaufen.