Theater-Förderverein kritisiert Pläne für Chemnitzer Schauspielhaus-Neubau

Stefan Tschök (67) vom Theater-Förderverein verbindet viele Erinnerungen mit dem alten Schauspielhaus: "Ich würde es gern erhalten." © Kristin Schmidt

In einem offenen Brief wendet sich der Vorstand an OB Sven Schulze (53, SPD) und spart nicht mit klaren Worten.

Der Appell von Vorstand Stefan Tschök (67): "Wir maßen uns nicht an, eine Lösung vorzugeben. Aber entscheiden Sie endlich!" Seit Jahren werde geprüft, gerechnet und beraten, doch passiert ist: nichts. Stattdessen "verfließt Woche um Woche".

Auch Fördervereins-Chefin Nora Seitz (40, CDU) warnt: "Wir brauchen dringend Planungssicherheit für Ensemble und Leitung." Der Verein verweist auf die friedliche Besetzung des alten Hauses am Park der Opfer des Faschismus ("C the Closed") und das Kraftklub-Konzert als Zeichen, wie sehr das Schauspielhaus den Chemnitzern am Herzen liegt.

Unterdessen brodelt es gewaltig in der Gerüchteküche: Das alte Schauspielhaus an der Zieschestraße könnte an den Arbeiter-Samariter-Bund verkauft werden. Von dort kommen auf TAG24-Anfrage weder Bestätigung noch Dementi: "Uns liegen hierzu keine entsprechenden Informationen vor."