Chemnitzer Schüler designen eigenes Jahrgangsgetränk

Chemnitz - Normalerweise gestalten Abschlussklassen Schülerzeitungen oder T-Shirts, um sich an ihrer Schule zu verewigen. Die Abiturienten im Johannes-Kepler-Gymnasium in Chemnitz hatten eine ganz besondere Idee: Sie designten das Etikett ihres eigenen Jahrgangsgetränks - und das kommt bestens an.