Chemnitzer TU-Professor erklärt das Geheimnis der Wanderer-Werke

Chemnitz - Gegründet vor 140 Jahren, war Wanderer vor 100 Jahren eines der profitabelsten Unternehmen. Doch was machte die Chemnitzer Werke so erfolgreich? Darauf gab Prof. Rudolf Boch (72, TU Chemnitz) Antworten im Kunstprojekt "Tankstelle" in der Zwickauer Straße.