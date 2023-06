Darum wird jetzt überall in Chemnitz getanzt

Tänzerinnen und Tänzer der Theater Chemnitz bewegten sich beim Flashmob am Hauptbahnhof Chemnitz am gestrigen Freitag unter dem Titel Rail2Dance – "Willkommen in Chemnitz". © Kristin Schmidt

Am heutigen Samstag startet in Chemnitz das Tanzfestival TANZ | MODERNE | TANZ. Seit dem gestrigen Freitag flashmobben sich im Rahmen dessen Tänzer der städtischen Theater gemeinsam mit Künstlern aus ganz Europa durch die Stadt.



Mit Gästen aus Großbritannien, Frankreich, Israel, Finnland, Schweden und Slowenien möchte die Stadt "zeigen, welche Potenziale in der zukünftigen europäischen Kulturhauptstadt 2025 stecken - Internationalität, Kulturvielfalt, Offenheit und Toleranz treffen aufeinander", heißt es von den Theatern Chemnitz.

Wer am heutigen Samstag am Hauptbahnhof unterwegs ist, kann sich von 8 bis 14 Uhr die Flashmobs "Willkommen in Chemnitz" von Rail2Dance anschauen oder aber auch die Compagnie Ex Nihilo ab 20 Uhr.

Rail2Dance ist ein europäisches Tanzprojekt, welches von den Theatern Chemnitz, dem Tanztheater MD aus Finnland, dem Plesni Theater Ljubljana aus Slowenien und der Opernkompanie NorrlandsOperan aus Schweden initiiert wurde. Ziel ist es, den zeitgenössischen Tanz in Europa zu vernetzen.