Das Maisfeld-Labyrinth ist zurück und auf Euch warten allerlei Fragen

Das Motiv im Maisfeld zeigt diesmal ein Basketballfeld, daneben die Logos des Wirtschaftshofs und der Bundesliga-Basketballer der Niners. © Kristin Schmidt

In puncto Labyrinthgestaltung ging es 2022 um die Kulturhauptstadt. Aus der Luft erinnert der Irrgang in diesem Jahr an einen Basketballplatz, der mit dem Niners-Logo versehen ist. Das Bundesliga-Team ist in diesem Jahr Sponsor des Projekts. Im Mittelkreis können Besucher auf einer Aussichtsplattform das Feld überblicken.

"2022 hatten zwischen 4000 und 5000 Personen teilgenommen. Ungefähr 2500 Lösungskarten wurden abgegeben", verkündet Initiator Stefan Wunderlich (28) stolz.

Die Spielregeln sind wieder die gleichen: An der neben dem Feld liegenden Milchtankstelle nimmt der Teilnehmer eine Postkarte, geht in den Eingang des Labyrinths und muss diesmal acht Punkte finden.

"Im letzten Jahr musste man sieben Punkte stanzen", so Wunderlich. In diesem Jahr können Besucher die Punkte per QR-Code digital abstempeln.

Wie auch im vergangenen Jahr muss an jedem Punkt im Feld eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten beantwortet werden. Wieder geht es um die Themen Landwirtschaft und natürlich um Mais! "Wir wollen hierbei Landwirtschaft greifbar machen", so Wunderlich.