Kostenloser Museums-Freitag in Chemnitz ist zurück, aber vorerst befristet

Auch die Kunstsammlungen Chemnitz nehmen an dem kostenlosen Museums-Freitag teil. © Kristin Schmidt

Auf die Initiatives des Stadtrats Chemnitz und mit der Zustimmung des Zweijahreshaushaltes 2023/2024 von der Landesdirektion wurde bereits am 20. März der Beschluss gefasst, den freien Eintritt zu den städtischen Museumsangeboten aufleben zu lassen.

Umgesetzt wird es nun ab dem 7. Juli, wie die Stadt Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Von dort an können alle Interessierten jeden ersten Freitag im Monat kostenlos die Chemnitzer Museen besuchen.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Studierende profitieren auch an allen weiteren Tagen von einem kostenfreien Eintritt in den komunalen Museen der Stadt. Studierende der TU Chemnitz erhalten ebenfalls mit Vorlage des Studentenausweises in den städtischen Museen kostenfreien Eintritt.

Mit dabei sind alle Museen der Kunstsammlungen Chemnitz (Kunstsammlungen am Theaterplatz, Museum Gunzenhauser, Schloßbergmuseum, Henry van de Velde Museum in der Villa Esche und Burg Rabenstein), das Museum für Naturkunde Chemnitz, die Neue Sächsische Galerie in Trägerschaft der Neue Chemnitzer Kunsthütte e. V. und das Industriemuseum Chemnitz in Trägerschaft des Zweckverbands SächsischesIndustriemuseum.