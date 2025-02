Diese Geheimtipps geben Chemnitzer Gästeführer gerne weiter

Der TÜV-Vorläufer in der Bahnhofstraße war der Sächsische Dampfkessel-Revisionsverein. © Kristin Schmidt

Der Sonntag beginnt 10 Uhr am Klapperbrunnen mit Ramona Wagner (67) und einem "Spaziergang zu Schätzen der Innenstadt, die gar nicht verborgen sind". "Im TÜV-Gebäude auf der Bahnhofstraße befand sich schon im 19. Jahrhundert der Sächsische Dampfkessel-Revisionsverein.

Fabrikbesitzer hatten sich 1878 zusammengetan und diesen TÜV-Vorläufer gegründet, um den nicht ungefährlichen Umgang mit Dampfkesseln zu lehren. Viele Chemnitzer laufen hier vorbei, ohne die immer noch präsente Schrift wahrzunehmen."

Karin Meisel (61) zeigt am Sonntag, um 14 Uhr, "Überraschende Schätze in der Schönherrfabrik". "In der alten Gießerei sieht man die unterschiedlichsten Steine aus unterschiedlichen Zeitepochen, noch vor den Ziegelsteinen wurde der Chemnitzer Porphyrtuff verwendet. Später wurde dann mit Ziegelsteinen etwas zugemauert, was nicht mehr benötigt wurde."

Die Führungen sind kostenlos, die Gästeführerinnen freuen sich aber über Spenden für verschiedene Projekte. Mehr Infos: www.chemnitz-stadtfuehrer.de.