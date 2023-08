Dieses Fest startet am Wochenende in Chemnitz

Chemnitz - Kulinarik, Künstler und Kultur laden zur zweiten Runde des Seeberplatz-Festes am Wochenende in Chemnitz. Neben stadtbekannten Jazzern und Speisen aus aller Herren Länder freuen sich die Besucher aufs sonntägliche Highlight in Gelb: das diesjährige Gummienten-Rennen. Diesmal locken üppige Gewinne.