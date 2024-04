Emanzipation in der Schnitzerstube: Forscher entwickeln das "Raacherweibel"

Chemnitz - "Raacherweibeln" erobern Chemnitz . Ein Projekt der TU will gedrechselte "Frauen und andere marginalisierte Gruppen" in den Fokus rücken. Start ist mit einer Ausstellung ab 12. April im Projekthaus Brühl 71.

Rohlinge für die neuartigen "Raacherweibeln" entstehen in einer Schneeberger Werkstatt. © Uwe Meinhold

Sieben Studierende des Studiengangs Interkulturelle Kommunikation erforschen mit "The Smoking Chemnitzer:in" die 200 Jahre alte Tradition der Raachermanneln und stellen fest: "Frauen und andere Gruppen stehen wieder hinter Männern", sagt Projektleiterin Melanie Hühn (43).

Die Arbeit solle Stereotype sichtbar und Kunsthandwerk zu einem Teil der Kulturhauptstadt machen. Geplant sind vier Figuren: "Frau in der Wissenschaft" (mit Buch), "Queer sein in Chemnitz" (geschlechtsneutral), "Frau in der Musikbranche" (mit Gitarre) und "Migrantinnen in der Altenpflege" (Vietnamesin).

Gedrechselt werden die Figuren von Markus Weber (38). Der preisgekrönte Holzspielzeugmacher und Holzgestalter betreibt mit dem Kulturverein "Trubel in der Poche" eine Werkstatt in Schneeberg und in der Gruppe "Denkstatt" eine in Seiffen.

Weber findet die Arbeit am Projekt herausfordernd: "Man muss diffiziler mit dem Holz umgehen, um Weiblichkeit zu erreichen."