Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Chemnitz

Chemnitz - Beim ersten Duft von gebrannten Mandeln in der Luft läutete der Chemnitzer OB Sven Schulze (53, SPD) am heutigen Freitag zusammen mit dem Weihnachtsmann die schönste Zeit des Jahres ein.

Am heutigen Freitag wurde der Chemnitzer Weihnachtsmarkt eröffnet. © Maik Börner

"Wir freuen uns jetzt alle auf Glühwein, Punsch und Leckereien", sagte er Punkt 16 Uhr zur Eröffnung des Chemnitzer Weihnachtsmarktes.

Alsbald stürmte eine Masse an Besuchern den Markt und die vielen Buden. "Der erste Glühwein schmeckt immer am besten", meinten Marlen Genschorek (34) und Jason Weißbach (27), die sich freuten, dass die gemütliche Adventszeit nun so richtig losgehen kann.

Eine Bratwurst kostet in diesem Jahr durchschnittlich 4 Euro, ebenso der Glühwein. Dazu kommen weitere 4 Euro Tassenpfand.

Auf dem Rosenhof neben dem Riesenrad stehen die "Weinfreunde" Andreas Müller (53) und Francesco Karnapp (39), die Glühwein für 3,50 Euro anbieten: "Unser Motto ist zwar 'Spuk unterm Riesenrad', aber wir sind ja trotzdem Freunde."