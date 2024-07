Endlich Wochenende! Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Chemnitz - Die Einladung zum Blutspenden am Anfang der Sommerferien im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) ist mittlerweile Tradition.

So könnt Ihr auch am heutigen Samstag zwischen 12 und 17 Uhr Gutes tun und im Blutspendemobil vom Deutschen Roten Kreuz helfen, dass die Patientenversorgung mit Blutpräparaten in Sachsen auch in der Sommer- und Ferienzeit stets gewährleistet werden kann.

Als Dankeschön für den Einsatz in der Sommerzeit erhalten alle Spender eine Eintrittskarte für den Tierpark, die sie innerhalb von drei Jahren einlösen können.