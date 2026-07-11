50 Jahre Orgel-Leidenschaft: Kreuzkirchen-Kantor zieht alle Register

Chemnitz - Seit 50 Jahren sitzt Steffen Walther (63) an der Orgel und die Faszination ist bis heute ungebrochen. Der Kantor der Kreuzkirche feiert sein Jubiläum während des 2. Chemnitzer Orgelsommers. Noch sieben Wochen lang erklingen jeweils mittwochs Orgelkonzerte in Chemnitzer Kirchen.

Steffen Walther (63) spielt seit 50 Jahren leidenschaftlich Orgel. © Ralph Kunz

"Ich hatte als Kind schon immer den Wunsch, Orgel zu spielen", erzählt Walther. Die Liebe zur Musik wurde ihm in die Wiege gelegt: "Ich komme aus einem musikalischen Haus. Meine Eltern sind beide Berufsmusiker gewesen."

Mit fünf Jahren lernte er Klavier, mit 13 wechselte er zur Orgel. Heute ist er seit 40 Jahren Kantor der Kreuzkirche, unterrichtet an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden und gibt Konzerte im In- und Ausland.

Bis heute begeistert ihn sein Instrument: "Die unendlichen Möglichkeiten, die eine Orgel bietet, faszinieren mich – und dass jede Orgel anders ist." Die "Eule"-Orgel der Kreuzkirche besitzt rund 2500 Pfeifen, zwei Manuale, Pedal und 37 Register.

"Das mehrdimensionale Musizieren ist eine spezielle Schwierigkeit auf der Orgel. Man benötigt ein hohes Koordinationsvermögen."