Europas Macher kommen nach Chemnitz: Festival "makers united" wird internationaler

Chemnitz - Das europäische Festival "makers united" geht am 1. und 2. Juli in die dritte Runde. In der Stadthalle und im Stadthallenpark in Chemnitz wird es ein regelrechtes Paradies für Tüftler und Bastler jeden Alters geben. Ein erster Probelauf fürs Kulturhauptstadt-Jahr: So international war das Programm noch nicht.