15.12.2024 06:42 Festklänge aus dem Lokschuppen in Chemnitz: "Lieder zum Advent"

Am Sonntag läuft in der ARD die Sendung "Lieder zum Advent", aufgezeichnet im Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Wenn bei der Eisenbahn die Musik spielt: Rund 100 Mitwirkende sangen und musizierten Ende November im Lokschuppen vom Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz. Die Aufnahme wird am heutigen Sonntag im Fernsehen ausgestrahlt. Auch das Blechbläserquartett "esbrasso" beteiligte sich an dem Projekt. © Schauplatz Eisenbahn/Claudius Noack Für die Sendung "Lieder zum Advent" sucht die ARD jedes Jahr ausgefallene Orte für die Übertragung eines Weihnachtskonzerts. War es im vergangenen Jahr eine ehemalige Kölner Hafenkirche am Rhein, so dient den Musikern und Sängern 2024 der Lokschuppen vom Schauplatz Eisenbahn als Kulisse. Laut dem Museumsleiter vom Schauplatz Eisenbahn, Claudius Noack (51), waren bei den Aufnahmen vom 20. bis 22. November der Chemnitzer JubilateChor sowie Studenten und Dozenten der Hochschule für Kirchenmusik Dresden beteiligt. "Dieses Format war für uns eine Premiere", so Claudius Noack. Die Sendung wird am heutigen Sonntag um 16.30 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Titelfoto: Schauplatz Eisenbahn/Claudius Noack