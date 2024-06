Freikarten zu gewinnen: Der neue Film mit Sachsens Oscar-Schauspielerin in Chemnitz

Chemnitz - Ein Oscar-Star in Chemnitz ? Schauspielerin Sandra Hüller (46) ist in knapp vier Wochen mit ihrem neuesten Streifen "Zwei zu Eins" auf der großen Leinwand zu sehen, auch in Chemnitz.

Theater-Chef Bernd Karnatz (64) freut sich auf die Darsteller-Tour des Film "Zwei zu Eins" im Cinestar Chemnitz. © Ralph Kunz

Am 25. Juli ist Kinostart des Films von Regisseurin Natja Brunckhorst (57). Schon am 13. Juli haben Filmfans die Chance, "Zwei zu Eins" in Anwesenheit der Regisseurin im Cinestar am Roten Turm zu erleben.

Doch nicht nur Brunckhorst, die durch ihre Hauptrolle im Film "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bekannt wurde, wird anwesend sein. Auch so mancher Darsteller. Vielleicht sogar Oscar-Star Sandra Hüller?

"Ich wünsche mir, dass sie bei der Darsteller-Tour dabei ist, aber ich glaube, sie ist momentan nicht in Deutschland", so Cinestar-Chef Bernd Karnatz (64).

Für ihn ist es etwas ganz Besonderes, dass die Kino-Tour in Chemnitz haltmacht. "Wir erleben hier nicht viele Darsteller live, da sie oft eher in Leipzig oder Dresden sind."



Nach der Filmvorstellung dürfen die Zuschauer Regisseurin und anwesende Darsteller mit Fragen löchern. Wer genau dabei ist, bleibt abzuwarten. In weiteren Rollen spielen u. a. der Dresdner "Tatort"-Kommissar Martin Brambach (56) sowie "Babylon Berlin"-Star Ronald Zehrfeld (47) mit.