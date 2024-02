Freundschaftsbesuch: Kabarettist Uwe Steimle zu Gast in Chemnitz

Kabarettist Uwe Steimle (l60, l.) und Gastwirt Uwe Dziuballa (58) sprachen am heutigen Mittwoch im Kraftwerk über ihre Freundschaft. © Petra Hornig

Beide waren am heutigen Mittwoch zu Gast im Kraftwerk und sprachen im Rahmen der Vortragsreihe "In Chemnitz entdeckt" über Themen wie Politik, Kunst und eben ihre Freundschaft.

"Ich habe wenige Freunde, bei denen ich mich fallen lassen kann." Uwe Steimle sei einer davon. "Durch Justin Sonder haben wir uns kennengelernt", sagte Uwe Dziuballa. Sonder (1925-2020) war ein KZ-Überlebender aus Chemnitz.

"Ein richtiger Freund ist jemand, der auch in schlechten Zeiten zu einem steht", fügte Uwe Steimle hinzu. Er habe von dem Inhaber des Restaurants "Schalom" in der Heinrich-Zille-Straße 15 gelernt, dass man die Menschen an ihren Taten erkennt.