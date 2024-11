Hemden-König setzt auf Kinder-Kunst: Schüler malen Chemnitzer Gebäude

Lehrerin Tina Frauendorf (43) schaut sich an, welche Chemnitz-Motive Alexandra (13, v.l), Jasmina (12) und Anni (12) malen wollen. © Uwe Meinhold

"Die gemalten Bilder werden als Motive auf Hemden, Blusen und T-Shirts zu sehen sein, die in Frankenberg hergestellt werden", so König. "Die Kinder können so auf kreative Weise ihre Stadt entdecken und der Schulverein erhält zehn Prozent des Verkaufserlöses."

Das Projekt läuft seit Anfang des Schuljahres. "Dabei wird eine schöne Verbindung zur Kulturhauptstadt geknüpft", findet Lehrerin Tina Frauendorf (43).

Alexandra (13) hat die Küchwaldbühne als Motiv gewählt: "Dort war ich schon öfter." Jasmina (12) staunt über die Farbenpracht der Majolika-Fassade auf dem Kaßberg: "Ehrlich gesagt habe ich die vorher noch nie gesehen."