Hier treffen ab heute zwei Geistesgrößen aus Chemnitz aufeinander

Der Projekt-Raum "Tankstelle" an der Zwickauer Straße dient Kunst, Kultur und Wissenschaft. Am heutigen Donnerstag eröffnet die "Tankstelle" eine Ausstellung über die Gestalter Marianne Brandt und Henry van de Velde. © Uwe Meinhold

So lautet der Titel einer Ausstellung, die am heutigen Donnerstag, um 19 Uhr, in der "Tankstelle" in der Zwickauer Straße eröffnet wird.

Die Macher der "Tankstelle" kennen sich mit beiden Weltstars gut aus. Christian von Borczyskowski (77) führt die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft Sachsen, sein Kollege Rolf Lieberknecht (76) ist Vize-Vorsitzender der Marianne-Brandt-Gesellschaft in Chemnitz.

Beide wirkten in Chemnitz als Gestalter. Van de Velde (1863-1957, Villa Esche) gilt als Urvater des Bauhauses in Weimar, Marianne Brandt (1893-1983) wirkte im Bauhaus Dessau.

Die Ausstellung läuft bis 22. Juni und ist immer donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr offen. Zwei Diaprojektionen werden wichtige Werke der Künstler zeigen. Darunter den Teekessel von Marianne Brandt.