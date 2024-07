Reif, kräftig oder ohne Alkohol: Was beim Chemnitzer Weinfest ausgeschenkt wird

Chemnitz - Zum Wohl! Das 35. Weinfest in der Chemnitzer Innenstadt wurde am heutigen Freitag eröffnet. Mehr als 50 Weingüter bieten in diesem Jahr drei Wochen lang ihre Tröpfchen an. Neben den Klassikern wie Grauburgunder, Riesling oder Chardonnay haben die Winzer einige Besonderheiten und Raritäten mitgebracht. TAG24 hat sich am Eröffnungstag umgesehen und durchprobiert.