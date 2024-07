Diese Cremes sind duften Chemnitz-Promis gewidmet

Silke Koppe (62) präsentiert die Lotionen, die sie Chemnitzer Persönlichkeiten widmet. © Kristin Schmidt

"Das ist unser Beitrag zur Kulturhauptstadt", sagt Koppe. Bei den 2025-Machern konnte sie mit ihren Ideen bislang keine Duftmarke setzen: "Ich vermisse, dass alle mitgenommen werden." Doch statt zu schmollen, kreierte die Salbenmanufaktur die Lotionen.



Neben Irmtraud Morgner duften nun auch Designerin Marianne Brandt (1893-1983), Theater-Legende Anton Richard Tauber (1861-1942) und Gertrud Caspari (1873-1948).

Koppe ist von allen ein Fan: "Caspari zum Beispiel - die Frau liebe ich einfach. Der Duft 'Pampelmus Chocolat-Truffle' passt perfekt zu einer Kinderbuchautorin." Sie betont allerdings: "Die riechen alle geil!"

Zusätzlich will Koppe die Chemnitzer Persönlichkeiten in kurzen Videoclips auferstehen lassen. Dafür braucht sie noch jemanden, der Anton Richard Tauber verkörpert. "Der Mann muss nicht so aussehen, dafür Spaß am Leben haben", sagt sie.