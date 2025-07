Italien, Mexiko, Griechenland: So international ist das Chemnitzer Weinfest

Chemnitz - Ein Hauch von Italien, ein Schluck Mexiko und ein Bissen Griechenland: Das Chemnitzer Weinfest verwandelt die Innenstadt seit Freitag in eine kulinarische Weltreise. Zwischen landestypischen Spezialitäten, regionalen Weinen und mediterraner Musik gibt es für Besucher die Vielfalt internationaler Genüsse zu entdecken - ganz ohne Kofferpacken.

Alles in Kürze

Ebenfalls zum ersten Mal auf dem Weinfest vertreten ist Konstantina Papadopoulou (28). Mit ihrem Stand "Mykonos" will sie einen modern-griechischen Akzent setzen.

Zum ersten Mal dabei ist Silvia Henck (52) mit ihren slowakischen Weinen. "Wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig noch einen Platz auf diesem Weinfest bekommen haben", sagt sie. "Wir übernehmen dann sozusagen den Staffelstab, denn nächstes Jahr ist Trenčín in der Slowakei Kulturhauptstadt ."

Merlin Böhnisch (26) verkauft mexikanischen Wein am Espitas-Stand. © Uwe Meinhold

Florian Freitag (38) schenkt Wein vom Gardasee aus: "Ein Tipp ist ganz klar unser Rosé." Für die Extra-Erfrischung bietet er sogar "Frosé" an - halbgefrorenen Wein.

"Von Jahr zu Jahr wurde das Weinfest größer und internationaler, aber Mexikanisch gab's noch nicht", sagt Merlin Böhnisch (26) vom Espitas Chemnitz. Jetzt schon! An dem buntesten Stand auf dem Markt wartet eine Auswahl an Weinen aus Lateinamerika, Mexiko und Spanien. Merlins Tipp: der Chenin Blanc.

Und wer nach all dem internationalen Flair Lust auf etwas Deftiges vom Meer hat, sollte beim "Sidorenko"-Stand mit den Miesmuscheln vorbeischauen - am besten mit einem Glas Weißwein in der Hand.