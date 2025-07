Chemnitzer Weindorf will Rekord knacken

Die Veranstalter Katrin Reichelt (v.l.), André Gruhle und Sven Hertwig freuen sich aufs Weinfest. © Kristin Schmidt

Mehr als 60 Winzer von der Pfalz bis zum Gardasee schenken ihre Tropfen aus. "Wir haben aber beispielsweise auch Weine aus Kalifornien dabei", sagt Eventmanagerin Katrin Reichelt. "Es ist also nicht nur eine Reise durch Europa, sondern auch eine kleine Weltreise. Man kann jeden Tag woanders im Urlaub sein."

Neu in diesem Jahr ist die Eventreihe "Kunst & Korken". Das Format findet mittwochs in der Weinlounge am Jakobikirchplatz statt. Mit einem Glas Wein in der Hand, Musik und der Hilfestellung von den Künstlerinnen Denise Kendzia und Mandy Willecke können Besucher Bilder auf Leinwände malen.

Zu den Terminen gibt's unterschiedliche Themen: Frida Kahlo, Sonnenuntergänge und Chemnitzer Motive. Die Teilnahme kostet 43 Euro, anmelden könnt Ihr Euch unter www.weinfest-chemnitz.de/kunst-korken.

Den Besucherrekord vom vergangenen Jahr wollen die Veranstalter knacken. "Wir merken jeden Tag, wie viele Touristen in der Stadt sind", sagt André Gruhle. "Deswegen knacken wir die 140.000 vom letzten Jahr", ergänzt Sven Hertwig.

Auf dem diesjährigen Weinglas sind passend zum KuHa-Jahr mehrere Chemnitzer Highlights abgebildet: Nischel, Roter Turm, Kongress Hotel sowie Stadthalle, Lulatsch und Villa Esche.