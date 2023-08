"Keine Achttausender mehr!": Chemnitzer Weltenbummler schaltet ein paar Gänge zurück

Ein Bild aus dem Buch: Götz Wiegand (r.) mit Frank Meutzner, der auch das Vorwort schrieb. © privat

Ein Händedruck wie ein Schraubstock, die Muskeln aus Stahl, die Haare verschlungen wie ein Fakir: Götz Wiegand ist noch immer der Weltenbummler, als der er auch aus dem Fernsehen bekannt ist. Und doch schaltete er gerade systematisch mehrere Gänge zurück.

"Keine Achttausender mehr! Damit bin ich durch", sagt er. "Nur noch" Sechstausender und Trekking, zudem entdeckt er gerade Afrika.



Doch die "Altersteilzeit", die der frühere Unruhegeist gerade anschiebt, macht sich auch in anderen Dingen bemerkbar. Im endlich fertig sanierten Uralt-Haus am Fuße des Elbhanges in Dresden-Wachwitz, sein Refugium mit Kräutergarten, Kamin und Plattensammlung.

Und eben in seinen Erinnerungen, die er zusammengetragen hat. Darin steigt er tief in seine Kindheit in Klaffenbach ein, das erst seit 1997 zu Chemnitz gehört.