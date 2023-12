Kleine Jutta-Müller-Halle sorgt in Chemnitz für große Diskussion

Linke und SPD argumentieren, dass die Trainingshalle Arbeitsort von Jutta Müller war. "Sie hatte dort ihr Büro und hat dort an ihrem Lebenswerk gearbeitet", so SPD-Fraktions-Chefin Jacqueline Drechsler (47).

Jutta Müller (†94) schaut 2008 über die Dächer "ihrer" Stadt. © Wolfgang Thieme

Jutta Müller (†94) war die unangefochten erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt. Die Frau mit strengem Haarknoten und Nerzmantel ist eine Legende und kam aus Chemnitz. Auch wenn sie wegen ihrer Trainingsmethoden und der Nähe zu den DDR-Oberen nicht unumstritten war.

Doch diese Zeiten sollten vorbei sein. Die Anteilnahme zur Trauerfeier vergangene Woche hat auch gezeigt, dass die positiven Erinnerungen an sie überwiegen.

Was sich in der Kommunalpolitik allerdings im Moment anbahnt, ist an Provinzialität kaum zu überbieten. Die Würdigung einer weltweit bekannten Chemnitzerin leidet unter politischer Überkorrektheit. Die AfD will den Gesamtkomplex im Küchwald nach Jutta Müller benennen. Wohl nur deswegen wird jetzt die kleine Trainingshalle als "Alternative" ins Spiel gebracht. Rathaus und Fraktionen mauern bei dem Thema um die Wette. Denkt dort niemand darüber nach, was das für eine Außenwirkung hat?

Ja, man muss sich mit der AfD auseinandersetzen und sich die Frage stellen, warum eine rechtsextreme Partei so groß werden konnte. Doch das sollte politisch geschehen und bei Verfehlungen und Murks sofort angeprangert werden. Auch vernünftige Ideen pro forma abzulehnen, nur weil sie von der AfD kommen, wird ihr noch mehr Menschen in die Arme treiben. Wir müssen nun wirklich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.