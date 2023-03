Private Sammlungen gesucht! Dieses Museum will Biertrucks und Co. ausstellen

Lichtenstein - Wer bei "etc pp" zuerst an ein Sammelsurium denkt, liegt goldrichtig. Denn das Sammeln steht im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals "Begehungen", das vom 17. bis 27. August 2023 in eines der umstrittendsten Museen Sachsens zieht: das ehemalige Daetz-Centrum Lichtenstein.