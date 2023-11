Kurz vorm Advent! Chemnitzer Museum beleuchtet Osterbräuche

Der goldene Schrein aus der Chemnitzer Jakobikirche mit den prunkvollen Figuren ist europaweit eine Seltenheit. © Maik Börner

Kurator Stefan Thiele (42): "Im 16. Jahrhundert wurde in den Kirchen alles aufgefahren, um die Ostergeschichte für das Volk erlebbar zu machen. Grablegung und Auferstehung Christi wurden mit Kulissen aufwendig und lebensnah nachgespielt. Es war das wichtigste Fest des Jahres."

Im Mittelpunkt der Handlung standen prunkvolle Heilige Gräber, in die bewegliche Jesus-Figuren gelegt wurden, aus denen oft lebensecht das (Tier-)Blut tropfte. Was damals als "Spielzeug" diente, ist heute seltenes Zeugnis der damaligen Lebenswelt.

Nur eine Handvoll hölzerner gotischer Prunkschreine sind noch in Europa erhalten - einer davon im Schloßbergmuseum Chemnitz. Dass zwei an einem Ort gezeigt werden, ist außergewöhnlich: "Wir haben das Glück, in unserer aktuellen Ausstellung den Schrein aus der Bürgerspitalkirche Salzburg als Leihgabe zu haben", so Thiele.