Chemnitz: Letztes Geleit für Egmont Elschner, dem Mann mit dem roten Schal

Eine der Trauergäste: Sabine Kühnrich vom Bürgerverein FUER CHEMNITZ e.V.. © Kristin Schmidt

Knapp einen Monat nach seinem Tod ist der Dramaturg und Kulturschaffende im Beisein von etwa 150 Trauergästen auf dem Städtischen Friedhof beigesetzt worden. Auf einer Trauerfeier nahmen Familie, ehemalige Weggefährten und Kommunalpolitiker Abschied.

"Keine Kulturveranstaltung ohne den Mann mit dem roten Schal", sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) in seiner Trauerrede. "Jeder, der ihn erlebte, erlebte Kultur."

Egmont Elschner wurde 1947 in Jena geboren und kam nach Stationen an verschiedenen deutschen Theatern kurz vor der Jahrtausendwende nach Chemnitz. Hier war er Kulturpolitiker für die SPD und engagierte sich auch in der jüdischen Kulturszene.