Mehr als 10.000 Besucher feierten Chemnitzer Museumsnacht

Chemnitz - Am Samstagabend luden 37 Museen, Sammlungen und Einrichtungen sowie zwölf Galerien in Chemnitz und der Kulturregion zur Jubiläumsausgabe der Chemnitzer Museumsnacht ein. Sie gilt als fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. "Let's celebrate!" hieß das Motto in diesem Jubiläumsjahr.