Mit 10 Euro pro Tag in der Tasche: Student läuft zu Fuß von Chemnitz nach Athen

Chemnitz - Johannes Riethausen (32) hat Großes vor. Am Wochenende startet der junge Mann aus Gablenz ein Abenteuer, wie es nur wenige wagen: eine rund 2400 Kilometer lange Reise zu Fuß von Chemnitz nach Athen. Pro Tag will der Student von nur 10 Euro leben und Spenden sammeln.

@strohhutjohannes: Johannes Riethausen (32) will seine Instagram-Follower über seine Athen-Reise auf dem Laufenden halten und Spenden für Mission Erde e.V. sammeln.. © Uwe Meinhold

"Ich will herausfinden, wie weit ich komme - körperlich, aber auch seelisch", sagt der schlanke junge Mann.

Vier Monate lang will er laufen, etwa 25 Kilometer pro Tag. Dann wäre er spätestens im August in Athen: "Ich mache mir unterwegs keinen Stress", sagt Johannes und lächelt. "Ich will nirgendwo sagen: Nein, ich kann jetzt hier nicht noch einen Kaffee trinken."

Er will alles mitnehmen und unterwegs Menschen kennenlernen. Mit dabei ist auch sein Strohhut. "Der erinnert mich an das, was mir wichtig ist: Respekt gegenüber allem Leben. Egal ob Mensch, Tier oder Natur." So wie sein Vorbild: Hauptfigur Ruffy im Anime "One Piece!" (Netflix, ProSieben Maxx).

Die Idee zur Tour kam Johannes vor vier Jahren, als er den portugiesischen Jakobsweg wanderte. "Als ich wieder zurück war, dachte ich: Man könnte es ja mal richtig verrückt machen mit einer richtig langen Strecke."

Am Anfang des Jahres stand dann nach mentalen Problemen sein Entschluss fest: Jetzt oder nie! Drei Wochen später war der Rucksack gepackt.