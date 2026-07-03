Nach Minusgeschäft im KuHa-Jahr: Keine Filmnächte in Chemnitz, dafür gibt es das Sommerkino

Chemnitz/Zwickau - Auf dem Chemnitzer Theaterplatz wird es im Sommer keine Filmnächte geben. Nach einem wirtschaftlich enttäuschenden Neustart im Kulturhauptstadtjahr 2025 verzichten die Veranstalter in dieser Saison auf das Kinoprogramm und setzen stattdessen ausschließlich auf vier Open-Air-Konzerte.

Auf dem Theaterplatz findet in diesem Jahr kein Open-Air-Kino statt. © Uwe Meinhold

Wie Markus Richter (50, Meisterwerke Produktion) erklärt, habe das Filmprogramm im vergangenen Jahr ein Minus "im mittleren fünfstelligen Bereich" verursacht.

Als Gründe nennt er die schlechten Wetterbedingungen sowie das außergewöhnlich dichte Veranstaltungsangebot im KuHa-Sommer. Dadurch hätten lediglich rund 6000 Besucher die Kinoabende besucht.

Nun haben sich die Veranstalter für eine Neustrukturierung entschieden und widmen sich in diesem Jahr vier Konzerten auf dem Theaterplatz:

Den Auftakt macht am kommenden Donnerstag die Sommerphilharmonie und der Sommerchor der Sächsischen Mozartgesellschaft mit dem Programm "H2O – der Klang des Wassers". Am 8. August gastiert das "Zwinger-Trio" aus Dresden. Weiter geht es am 22. August mit dem beliebten Konzert "Classics unter Sternen". Den Abschluss bildet am 28. August die Saisoneröffnung der Theater Chemnitz.

Für 2027 ist nach Angaben der Veranstalter wieder eine Kombination aus Konzerten und Open-Air-Kino geplant. Dafür ist aber gerade Halbzeit beim TAG24-Sommerkino - und der Hauptmarkt ist Zwickaus schönster Kinosaal.