Kunst im Lulatsch: Chemnitzer Esse wird zum Kulturort

Die Fotografien von Margret Hoppe bilden mit den Illustrationen und Installationen des Künstlers Steffen Seeger eine besondere Symbiose. © Ralph Kunz

Nun steht fest: Die ehemalige Esse wird dauerhaft kulturell genutzt. Das bestätigte eins-Geschäftsführer Roland Warner (62) am Dienstag zur Eröffnung einer neuen Ausstellung.

"Wir haben im vergangenen Jahr mit der Oberen Denkmalschutzbehörde in Dresden eine Vereinbarung getroffen, dass wir den Schornstein erhalten wollen", sagte Warner.

Der rund 300 Meter hohe Schornstein leitete bis zur Stilllegung die Rauchgase des Kraftwerks in die Atmosphäre ab. Künftig wird die Esse mit einer Ausstellung genutzt, die sich über den Fuß, das Treppenhaus und die obere Etage erstreckt.

Zu sehen sind 22 Fotografien der Leipziger Architekturfotografin Margret Hoppe sowie Malereien und Installationen des Berliner Künstlers Steffen Seeger.

Hoppe dokumentierte das Kraftwerksgelände nach der Stilllegung und hielt dabei auch Bereiche fest, die inzwischen bereits verschwunden sind. Seeger arbeitet mit den Materialien und der Geschichte des Ortes und entwickelte seine Werke direkt im Gebäude.