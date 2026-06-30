Sitzen kostet extra! Chemnitzer Parksommer startet wieder

Chemnitz - Happy Birthday, Parksommer! Am Mittwoch startet das beliebte Chemnitzer Sommerfestival in seine 10. Ausgabe. Zum Jubiläum erwartet die Besucher eine Mischung aus bewährten Highlights und frischen Ideen.

Die Veranstalter rund um Kira Mutze (2.v.l.) und Ralf Schulze (3.v.l.) haben für den 1. August eine Kostümversteigerung geplant. © Kristin Schmidt

Bis zum 2. August verwandelt sich der Stadthallenpark wieder beinahe täglich in eine Veranstaltungsbühne. Von Dienstag bis Sonntag stehen am Nachmittag Angebote für Kinder und Sportbegeisterte auf dem Programm, bevor am Abend Konzerte unterschiedlichster Genres folgen.

"In diesem Jahr ist der Montag wieder spielfrei", sagt Projektleiterin Kira Mutze. Nur im KuHa-Jahr gab es an allen sieben Wochentagen Programm.

Zum Jubiläum wartet der Parksommer dafür mit einer großen Geburtstagsparty auf. "Am 1. August veranstalten wir ein Familienfest", kündigt Mutze an. Neben einem Tigerenten-Rodeo und einem Maskottchentreffen werden dabei auch Kostüme aus dem Fundus der Stadthalle versteigert.

Der Eintritt zum Festival bleibt weiterhin frei. An den Eingängen können Besucher freiwillig einen Betrag ihrer Wahl spenden.