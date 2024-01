Neuer Chef der Chemnitzer Küchwaldbühne will die Puppen tanzen lassen

Chemnitz - Die Küchwaldbühne in Chemnitz hat einen neuen Theaterleiter. Puppenspieler und Bühnenbildner Michael Schmidt (59) tritt in die Fußstapfen von Werner Haas (73), der 2023 nach Differenzen zurückgetreten war. Der neue Theaterchef sucht eine neue Truppe und will künftig auch die Puppen tanzen lassen.