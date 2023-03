01.03.2023 06:13 Nur einen Tag zu sehen: Original-Brief von Richard Wagner wird in Chemnitz gezeigt

1875 schrieb Komponist Richard Wagner einen Brief an einen Musiker in Dresden und schwärmte dabei von Chemnitz. Nun wird dieser Brief im Opernhaus gezeigt.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Unter Wagnerianern gilt Chemnitz als das "Sächsische Bayreuth". Aber das Opernhaus spielt nicht nur Opern Richard Wagners. Zur Aufführung von "Lohengrin" am Samstag zeigt das Theater einmalig einen originalen Brief des legendären Komponisten. Bibliotheksmitarbeiterin Gabriele Selbmann (Lektorin Bereich Musik und Sprachen) zeigt Richard Wagners Brief. © Maik Börner Wagner (1813-1883) schrieb am 16. Februar 1875 an den Dresdner Trompeter Friedrich Benjamin Queisser, damals Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden, und bat ihn, bei den ersten Bayreuther Festspielen 1876 mitzuspielen. Der handschriftliche Brief wanderte durch Erben-Hände und gelangte 1988 in den Besitz der Stadtbibliothek Chemnitz. Lektorin Gabriele Selbmann erinnert sich: "Als 1988 die Musikbibliothek als neue Abteilung hinzukam, bot die Erbengemeinschaft Queisser den Brief zum Kauf an. Die Bibliothek sagte Ja." 2009 startete die Einrichtung ihre Aktion "Buchpaten gesucht". Das restliche Geld zur Restaurierung des Briefes stiftete die Robert-Schumann-Philharmonie. Chemnitz Kultur & Leute Herzstück der Stadtwirtschaft "schlägt" auf dem Sonnenberg Seit der Eröffnung 1909 spielt das Opernhaus regelmäßig Stücke Richard Wagners und erspielte sich den Ruf als "Sächsisches Bayreuth". Wer den Brief mit eigenen Augen sehen möchte, kann dies am 4. März ab 18 Uhr vor der Vorstellung und in den Pausen von "Lohengrin" tun. Der originale Briefumschlag aus dem Jahr 1875 lagert im Archiv der Bibliothek Chemnitz. © Maik Börner Magnus Piontek als Heinrich der Vogler in Wagners "Lohengrin". © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi Restkarten und weitere Informationen gibt's unter: www.theater-chemnitz.de/lohengrin.

Titelfoto: Maik Börner