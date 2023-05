Rollend durch die City: Chemnitzer Nachtskaten startet in die Saison

Chemnitz - Unter dem Motto "Sicheres Skaten, Sicheres Bremsen und ausreichend Kondition" startet das Chemnitzer Nachtskaten am Mittwoch in die Saison.

Am Mittwoch schlagen Skaterherzen wieder höher! Der Chemnitzer Nachtlauf startet in die Saison 2023. © exclusiv events / Rene Hu Fotografie

Die Tage werden länger, die Abende wärmer, es wird wieder Zeit für alle Skater! In dieser Woche gibt es in diesem Jahr den ersten Skaterlauf, der dann bis August monatlich stattfinden soll. Bis zu 500 Teilnehmer können an den Start gehen.

Das Nachtskaten findet immer an einem Mittwoch statt und startet 19 Uhr mit einem Warm-up im Rosenhof, 19.50 Uhr beginnt der Lauf.

Der Rosenhof ist auch das Ziel aller Läufe. Ende ist circa 22 Uhr. Die Strecke soll laut Veranstalter exclusiv events mit jedem Lauf variieren.

"Zum Auftakt des Nachtskatens, am 24.05., geht es vom Rosenhof durch den Zeisigwald zur Skatehalle Druckbude und zurück. Insgesamt eine Strecke von 14,6 Kilometern, welche sich sowohl für erfahrene, schnelle als auch für langsame Skater eignet", heißt es in der Mitteilung am Montag.

Wer kann an dem Lauf teilnehmen? Jeder, von jung bis alt, und das Ganze ist kostenfrei. Die Skater können sich auch einen Stempel für das Krankenkassen-Bonusheft abholen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollte jeder Teilnehmer über Grundkenntnisse des Skatens verfügen. Zum Beispiel sollte jeder wissen, wie man bremst. Empfehlen wird das Tragen einer Schutzausrüstung, bestehend aus Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschonern sowie einem Helm. Außerdem werden die Teilnehmer zu jeder Veranstaltung von einer Kradstaffel der Polizeidirektion Chemnitz und Begleitfahrzeugen begleitet.

Vor jedem Nachtskaten wird die Strecke des jeweiligen Laufs bei Facebook bekannt gegeben.

Die Termine für 2023 sind: 24. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 16. August, 10. September - Sports United.