Runter von der Couch: Das sind unsere Tipps für Euren Sonntag

Gestartet wird am heutigen Samstag um 14 Uhr am Karl-Marx-Kopf mit Tanz, Akrobatik und Musik.

Chemnitz - Beim 3. STAUNT-Festival an diesem und am kommenden Wochenende gibt es wieder viel zu staunen . Dabei zieht das Festival wieder durch verschiedene Stadtviertel und bietet ein buntes Programm mit mehr als 30 Veranstaltungen.

Chemnitz - Hier hat Chemnitz endlich wieder etwas zu lachen! Zumindest tun sechs regionale Comedians alles dafür, dass am heutigen Sonntagabend kein Auge trocken bleibt und die Besucher mit Bauchmuskelkater in die neue Woche starten.

Chemnitz - Am heutigen Sonntagabend gastiert "The Magical Music of Harry Potter" im Schlosshof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) und für alle Harry Potter ein absolutes "Must See".

Es ist ein musikalisches "Best of Harry Potter" aus allen acht Filmen und dem Theaterwerk.

Wenige Karten gibt es noch - erhältlich ab 39,90 Euro.