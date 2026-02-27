Schauspielhaus-Debatte: Was Chemnitzer wissen wollten

Chemnitz - Am Donnerstag- und Freitagabend wurde in der "Stadtwirtschaft" heiß diskutiert: Wie geht es weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus?

Stellten sich den Fragen (v.l.): Marko Grünberg und Roland Müssig von der Beratungsagentur Drees & Sommer sowie Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos). © Uwe Meinhold

Grundlage waren neue Berechnungen der Dresdner Beratungsfirma Drees & Sommer: 50 Millionen Euro würde die Sanierung des alten Schauspielhauses kosten, mit Ausbau (für Figurentheater und Studiobühne) 69 Mio. Euro.

Rathaus und Theater favorisieren einen Neubau am Spinnbau, der zwischen 56 Mio. (neues Schauspielhaus) und 75 Mio. Euro (mit zweitem Neubau für Werkstätten, Lager etc.) kosten würde.

Alles klar? Nicht ganz: "Inwieweit wurde der Faktor Zeit berücksichtigt?", fragte Theatergängerin Andrea Wagner. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos): "Um die fünf Jahre wird es brauchen, um alles zu errichten."

Die Schauspielhaus-Sanierung ohne Anbau wäre in vier Jahren möglich - also frühestens 2029/30.