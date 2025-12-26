Schlagersänger Lucas Cordalis kommt in die Chemnitzer Messe

Chemnitz - Wer noch nicht weiß, wo es 2026 in den Urlaub gehen soll, findet bei der "Reisen & Caravaning"-Messe in Chemnitz Inspiration. Besucher können sich zudem auf Schlagersänger Lucas Cordalis (58) freuen.

Lucas Cordalis (58) kommt Anfang 2026 nach Chemnitz. © Steffen Füssel

Der 58-Jährige wird im Rahmen des traditionellen Messekonzertes von Polster & Pohl Reisen am 9. Januar um 14 Uhr auf der Showbühne stehen. Anschließend gibt's Autogramme.

"Mit diesem Konzert möchten wir uns einmal mehr bei allen Reisegästen bedanken", sagen Daniel Polster und Christian Pohl, die Inhaber von Polster & Pohl Reisen.