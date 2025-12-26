Nach Verzögerung: Kaßberg-Spielplatz soll endlich wieder öffnen

Chemnitz - Monatelang tat sich wenig: Absperrbänder, Baustelle, Stillstand! Doch jetzt gibt es endlich gute Nachrichten für Familien auf dem Chemnitzer Kaßberg: Die Sanierung des Spielplatzes auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz ist in der finalen Phase.

Ende Januar soll der Spielplatz auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz genutzt werden können. © Ralph Kunz

Der obere Spielplatzbereich wird laut Stadtverwaltung aktuell fertig gebaut. Ab Ende Januar soll dieser genutzt werden können.

"Der untere Spielplatzbereich wird entsprechend der Witterung darauf folgen", heißt es weiter. Auch die neu angelegten Wege müssten noch einige Wochen liegen, damit sie richtig fest werden.

Ursprünglich sollte der Spielplatz zum Thema "Theaterwelt - Kinderspielbühne" im Juni eröffnen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Als Grund nannte die Stadt damals Verzögerungen durch den Spielgerätehersteller.