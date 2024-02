Schlittschuhlaufen im Frühling? So lange läuft in Chemnitz die Eiszeit

Chemnitz - Wenn sich der Schnee rar macht, bleibt Chemnitz das Eis: Das Eissportzentrum im Küchwald rüstet sich erstmals für eine extra Eiszeit bis in den Mai!

Die kleine Pause Anfang März wird für die Vorbereitung der kostenlosen Eislauf-Show genutzt, mit der am 9. März Trainerikone Jutta Müller (1928-2023) gedacht werden soll.

Von Mitte März bis zum 12. Mai können Schlittschuh-Läufer jeden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr in der Eishalle ihre Runden drehen. Danach wird die Fläche für Wartungszwecke abgetaut.

Weil die Sommerferien dieses Jahr schon Mitte Juni starten, gestaltete es sich schwierig, einen geeigneten Zeitraum zu finden. "Wir haben uns deshalb entschieden, die Eislauf-Saison zu verlängern", so Runkel.

"Nach unserem regulären Saisonabschluss am 3. März gibt es nur eine kleine Pause. Schon am 16. März geht es mit dem Frühlings-Eislaufen weiter", verrät Lisa Runkel vom Eissportzentrum. "Das Sommereislaufen im vorigen Jahr war ein solcher Erfolg, dass wir der großen Nachfrage gern entgegenkommen wollen."

An diesem Tag soll mit der Enthüllung eines neuen großen Schriftzuges an der Eishalle auch die offizielle Umbenennung in "Jutta-Müller-Eissportzentrum" erfolgen.