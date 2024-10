Sieben herbstliche Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Heute noch nichts vor, aber Lust etwas zu unternehmen? Wir haben wieder sieben Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt.

Die Baumesse ImmoBAU hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es für 7,50 Euro bereits online oder am Messeeingang.

Chemnitz - Im Kraftverkehr (Fraunhoferstraße 60) dreht sich dieses Wochenende alles um das Thema "Bauen". Es gibt einen Überblick über das aktuelle Angebot in allen Bereichen des Planens, Bauens und Sanierens von Wohneigentum.

Augustusburg - Das freie Theater VAROMODI spielt um 16 Uhr "Der kleine Prinz" im Schlosstheater Augustusburg : Ein kindlicher Außerirdischer und ein havarierter Irdischer werden in der Sahara Freunde. Der kleine Prinz erzählt dem Piloten von seinem Asteroiden und von seinen Reisen, auf denen er schon erwachsenen Exemplaren der menschlichen Spezies begegnet ist - und sie irgendwie sonderbar fand …

Chemnitz - In der Druckwerkstatt der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz im Tietz (Moritzstraße 20) sind Kinder ab neun Jahren eingeladen, Karten selber zu gestalten. Denn ob Geburtstag, Weihnachten oder einfach so, Karten machen Freude. In der aktuellen Sonderausstellung kann man sich außerdem Druck-Inspirationen holen.

Los geht’s 14 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro, bis 18 Jahre ist er frei. Bitte Malkleidung mitnehmen.