So glamourös war die Kulturpreis-Gala in Chemnitz

Kati Witt (59) mit Eiskunstlauf-Olympiasieger Brian Boitano (61). © Kristin Schmidt

Der emotionalste Moment: Katarina Witt (59) wurde für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt. Ihr Laudator, Eiskunstlauf-Olympiasieger Brian Boitano (61), kämpfte sichtlich mit den Tränen: "Du hast mir gezeigt, wie man Träume wahr macht." Auch Witt selbst war gerührt: "Du machst mich immer wieder sprachlos."

Matthias Schweighöfer (44) nahm den "Taurus" von Kollegin Teresa Weißbach (44, "Erzgebirgskrimi") entgegen, heiser und ehrlich. "Wir drehen gerade in einer Seifenfabrik in Marseille, daher meine Stimme."

Es sei sein erster Besuch im Chemnitzer Opernhaus. Charmant: "Ich hatte ein Abi von 3,4."

In der Familie Schweighöfer spielt Chemnitz immer noch eine Rolle. "Meine Mutter sagte neulich, dass sie bei Dreharbeiten nichts in den Nischel bekommt. Sie hat lange hier gewohnt", so Schweighöfer in Anlehnung an den Karl-Marx-Kopf.

Für Lacher sorgte Rainer "Calli" Calmund (76) bei seiner Laudatio auf Michael Ballack (48): "Der kleine Drecksack wollte schon zu den Bayern, bevor er bei Leverkusen war. Da hätte er bei Effenberg die Tasche tragen müssen."