So haben Bibo, Museum und Co. über die Feiertage geöffnet

Chemnitz - Die städtischen Freizeiteinrichtungen in Chemnitz haben wie jedes Jahr rund um Weihnachten und Silvester geänderte Öffnungszeiten.

Die Stadtbibliothek im Kulturkaufhaus Tietz. Wie hier kommt es auch in den anderen Freizeiteinrichtungen der Stadt zwischen Weihnachten und Neujahr zu geänderten Öffnungszeiten. © Maik Börner

Die Zentralbibliothek bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Auch für die Stadtteilbibliotheken gelten zum Jahresende hin andere Öffnungszeiten. Die Volkshochschule ist vom 20. Dezember bis einschließlich 5. Januar geschlossen.

Die Türen des Museums für Naturkunde bleiben Heiligabend und Silvester zu. An den Weihnachtsfeiertagen und zu Neujahr öffnet das Museum jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auch die Kunstsammlungen Chemnitz, das Museum Gunzenhauser und das Schloßbergmuseum haben an den Feiertagen regulär geöffnet (11 bis 18 Uhr). Am 24. und 31. Dezember haben sie geschlossen.

Der Tierpark Chemnitz und das Wildgatter Oberrabenstein bieten am 24. und 31. Dezember verkürzte Öffnungszeiten (9 bis 14 Uhr) an. An allen anderen Tagen ist regulär von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die städtische Musikschule ist vom 27. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen und das Stadtarchiv bleibt vom 21. Dezember bis zum 5. Januar dicht.