Sommerkino, Stadtfeste und ein Songpoet warten heute auf Euch in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Du hast Lust, heute etwas zu unternehmen und weißt noch nicht was? Wir haben neun Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Dich.

Neu in diesem Jahr sind die Öffnungszeiten. Am heutigen Samstag hat der Markt bis Mitternacht geöffnet. Los geht's heute sowie am morgigen Sonntag jeweils um 14 Uhr.

Auf dem Stadtfest gibt es für jeden etwas zu entdecken. So wird heute sowie morgen am Carolateich von 11 bis 18 Uhr Eselreiten angeboten.

Freiberg - Nach einem Blitzeinschlag sind in der Geisterbahn von Tammis verstorbenem Opa drei Holzgeister lebendig geworden. Mit ihren magischen Fähigkeiten richten sie nun ein ganz schönes Chaos an. Tammi und seine Freunde haben deshalb viel zu tun, um den Freizeitpark zu retten.

Limbach-Oberfrohna - Insgesamt zehn Tage veranstaltet Limbach-Oberfrohna aktuell sein Stadtparkfest mit mehr als 200 Schaustellern, Künstlern, Gastronomen und Helfern. Euch erwarten aufregende Fahrgeschäfte wie das 40-Meter-Riesenrad, Breakdancer, Autoscooter, Superstar, Butterfly, Achterbahn Nessi, Kettenflieger und vieles mehr.

Am Abend tritt um 20.30 Uhr die Band "Engel in Zivil" auf. Am Sonntag laden Euch Pippi and the 50's Boy zum Schlagernachmittag ein.